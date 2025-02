Porto Lecce, Mininanni: “Non siamo a Ostia”

Meno yacht e più imbarcazioni da diporto, uno sviluppo nautico proporzionato rispetto ad una realtà, quella leccese, che non è mai stata una città di mare. Totò Mininanni, architetto di lungo corso, si dice scettico sul progetto di realizzare un porto turistico con cantiere navale annesso a San Cataldo. “L’idea è interessante ma non sono certo- spiega – che ci siano le condizioni fisico- ambientali, economiche e i flussi necessari per sostenere l’opera. Mi sembra sovradimensionata e non so che ricadute possa avere su quell’ambito territoriale”

int

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author