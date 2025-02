Porto di Trani, si va verso la pedonalizzazione

Il Porto di Trani presto potrebbe diventare interdetto al traffico delle automobili. A prendere la decisione il consiglio comunale tranese, che ora si appresta a tracciare il percorso che condurrà la zona turistica verso la totale pedonalizzazione.

Non sono mancate le polemiche sul progetto di chiusura al traffico del porto di Trani. L’Ordine degli Architetti della Bat infatti ha parlato di una mancanza di “visione strategica per accompagnare la città verso nuovi traguardi turistici e commerciali”. A tal riguardo il rappresentanti degli architetti della sesta provincia pugliese ha parlato della necessità di bandire un concorso di progettazione internazionale, dando disponibilità alla collaborazione per la preparazione dello stesso.

