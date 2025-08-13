“Porto di Taranto non è al centro del Mediterraneo, serve una svolta”

Una dura presa di posizione arriva da Confimprese/Casa Imprese Taranto (Francesca Intermite), Confimprese Taranto (Federico Greco), Unsic Taranto (Cisberto Zaccheo) e Upalap Puglia (Giorgio Guacci), che mettono in discussione una delle frasi più ricorrenti nella narrazione locale: “Il porto di Taranto è al centro del Mediterraneo”.

Secondo le sigle promotrici della nota, la realtà è ben diversa: scalare lo Ionio per raggiungere lo scalo jonico, essendo fuori dalle principali rotte dello shipping, richiede ore di navigazione e quindi un’effettiva convenienza economica per le compagnie. “Le merci – ricordano citando Marco Polo – vanno dove hanno interesse ad andare”.

Container in picchiata: da 600mila TEUs a 5mila

Il documento denuncia un crollo verticale del traffico containerizzato: dai circa 600.000 TEUs movimentati nel 2011 ai soli 5.000 registrati al 30 giugno 2025. Una parabola negativa iniziata con il fallimento del progetto di dragaggio dei fondali, ritenuto “vitale” per il terminal container, mai realizzato nonostante il bando di gara risalga a oltre 15 anni fa.

La crisi si è aggravata nel 2015 con l’abbandono del terminal da parte del concessionario, lasciando senza lavoro 540 persone. Nel 2019, l’affidamento diretto all’attuale gestore YLPORT – terminalista turca già attiva a Malta – fu motivato da un piano operativo ambizioso, ma secondo i firmatari della nota i risultati dopo cinque anni sono “insignificanti, prossimi allo zero”.

Le richieste al nuovo vertice dell’AdSP

Le associazioni d’impresa auspicano che la nuova governance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio agisca con rapidità per:

Rivedere le concessioni demaniali, in particolare quella a YLPORT, valutando revoca o ridimensionamento se i volumi movimentati non giustificano le aree assegnate.

Riprendere e completare opere strategiche sospese, come vasca di colmata e dragaggi, la cui mancata realizzazione avrebbe determinato l’azzeramento dei traffici.

Applicare condizioni economiche competitive per attrarre operatori – preferibilmente del territorio – e convincere le compagnie armatoriali a scalare Taranto.

Ricostruire relazioni e credibilità del porto attraverso un’azione promozionale mirata.

“Il porto commerciale di Taranto ha bisogno di una strategia chiara e di scelte coraggiose. Solo così si potrà invertire la rotta e ridare centralità a una infrastruttura che oggi, purtroppo, centrale nel Mediterraneo non lo è affatto”, affermano.

