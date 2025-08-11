12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Porto di Taranto, Gugliotti: “Cma CGM resta, istituzioni unite per il rilancio”

Giovanni Sebastio 11 Agosto 2025
centered image

TARANTO – Nessuno spostamento in vista: la compagnia francese di spedizione CMA CGM non abbandonerà il porto di Taranto. A confermarlo è stato il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, che ha convocato un incontro urgente per fugare le voci sul possibile trasferimento della linea container Bora Med verso Salerno.

“La compagnia e Yilport Taranto hanno negato qualsiasi intenzione di disimpegno – ha precisato Gugliotti –. È ora fondamentale agire con senso di responsabilità e unità per affrontare le criticità legate ai traffici commerciali”.

L’incontro, che si è svolto in un clima teso ma costruttivo, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, del sindaco di Taranto Piero Bitetti, del neo presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e del deputato PD Ubaldo Pagano.

qui sotto un momento della riunione

Tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di istituire un tavolo permanente tra istituzioni e parti sociali, volto alla definizione di un piano strategico per il rilancio dello scalo. “Il dialogo resta l’unico antidoto alle criticità storiche del porto”, ha dichiarato Pagano.

Il presidente Palmisano ha proposto un monitoraggio continuo e il coinvolgimento condiviso nelle decisioni, per tutelare l’economia e l’occupazione dell’area jonica. Il sindaco Bitetti ha lanciato un messaggio chiaro: “Il destino del porto coincide con quello di Taranto. Serve coesione, visione e impegno comune”.

 

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, FdI attacca il PD: “Spaccati e incoerenti, danneggiano ambiente e lavoro”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Dalla Puglia modifiche alla legge Calderoli: proposta una nuova Autonomia “equa e cooperativa”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, alleanze per il futuro: confronto tra Comune e imprese sull’ex Ilva

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ex Ilva, Bitetti andrà a Roma?

11 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Ex Ilva, FdI: “Spaccature Pd ostacolano l’accordo di programma”

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Mottola: festa della trebbiatura, seconda edizione

11 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Bari, raccolta “porta a porta” per negozi: servizio in crescita, al via aggiustamenti su misura

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Porto di Taranto, Gugliotti: “Cma CGM resta, istituzioni unite per il rilancio”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Picerno, oltre 1,6 milioni per la viabilità, Russo: “Strade sicure, priorità per il territorio”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ex Ilva, FdI attacca il PD: “Spaccati e incoerenti, danneggiano ambiente e lavoro”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio