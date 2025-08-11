Porto di Taranto, Gugliotti: “Cma CGM resta, istituzioni unite per il rilancio”

TARANTO – Nessuno spostamento in vista: la compagnia francese di spedizione CMA CGM non abbandonerà il porto di Taranto. A confermarlo è stato il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, che ha convocato un incontro urgente per fugare le voci sul possibile trasferimento della linea container Bora Med verso Salerno.

“La compagnia e Yilport Taranto hanno negato qualsiasi intenzione di disimpegno – ha precisato Gugliotti –. È ora fondamentale agire con senso di responsabilità e unità per affrontare le criticità legate ai traffici commerciali”.

L’incontro, che si è svolto in un clima teso ma costruttivo, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, del sindaco di Taranto Piero Bitetti, del neo presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e del deputato PD Ubaldo Pagano.

qui sotto un momento della riunione

Tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di istituire un tavolo permanente tra istituzioni e parti sociali, volto alla definizione di un piano strategico per il rilancio dello scalo. “Il dialogo resta l’unico antidoto alle criticità storiche del porto”, ha dichiarato Pagano.

Il presidente Palmisano ha proposto un monitoraggio continuo e il coinvolgimento condiviso nelle decisioni, per tutelare l’economia e l’occupazione dell’area jonica. Il sindaco Bitetti ha lanciato un messaggio chiaro: “Il destino del porto coincide con quello di Taranto. Serve coesione, visione e impegno comune”.

