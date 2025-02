Porto di Lecce, Giordano Anguilla: “Occasione di sviluppo”

Restituire il mare alla sua città. Invertire la rotta di una città capoluogo troppo spesso poco orgogliosa delle sue marine, rendere Lecce – attraverso San Cataldo- destinazione turistica diretta per quel target alto fatto di vacanzieri con gli yacht. Progetto ambizioso, idea tirata fuori dal cilindro da Adriana Poli Bortone in campagna elettorale, e resa potenzialmente fattibile da quei 25 milioni di euro arrivati dal Fondo di coesione. Il porto turistico immaginato dall’attuale maggioranza di Palazzo Carafa ha enormi potenzialità tanto occupazionali tanto di sviluppo commerciale, turistico ed economico. Intanto una passerella di circa 100 metri per poterlo realizzare lontano dalla spiaggia e limitare l’impatto sulla costa. Poi yacht club, ristorante, foresteria, area commerciale, la sede della capitaneria e, ciliegina sulla torta, un cantiere navale.

