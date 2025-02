Porto di Bari, in visita il vice ministro Rixi

Sopralluoghi sulle opere in corso di realizzazione e possibilità di delineare strategie future di sviluppo per l’area portuale pugliese a cominciare da quella di Bari, vista come centro strategico di dialogo con l’area balcanica. Visita nel capoluogo regionale del vice ministro dei trasporti Rixi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author