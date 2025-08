Porto Cesareo, maxi operazione contro l’abusivismo: sequestrati oltre 9mila articoli e fioccano le denunce

Maxi operazione interforze nella serata del 1° agosto nella nota località balneare salentina, dove Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno eseguito un articolato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale e delle attività illecite sulla spiaggia.

Il bilancio dell’operazione è significativo: oltre 9.700 articoli sequestrati tra prodotti per la vendita ambulante e oggetti contraffatti, sette tende da campeggio abusivamente installate sulla spiaggia libera, sei carrelli espositivi, un generatore pericoloso per inquinamento acustico e sanzioni amministrative per circa 24.000 euro complessivi.

Sono stati inoltre effettuati sei posti di blocco, con l’identificazione di 152 persone e il controllo di 49 veicoli. Tra le sanzioni elevate, tre contravvenzioni al Codice della Strada, un sequestro amministrativo di autovettura e il ritiro di una patente. Due le persone denunciate: una alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza alcolica, l’altra trovata in possesso di un coltello con lama lunga 20 centimetri.

I Carabinieri di Porto Cesareo, supportati dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno controllato 38 veicoli e 72 persone, verificando la posizione di 15 soggetti sottoposti a misure restrittive. È stata anche contestata una violazione per possesso di droga a uso personale.

Nel corso dell’attività, il personale del Commissariato di P.S. di Nardò ha ispezionato un locale pubblico riscontrando irregolarità amministrative: mancata esposizione delle licenze di somministrazione (sanzione da 1.000 euro) e assenza della SCIA per piccoli spettacoli (sanzione compresa tra 258 e 1.549 euro).

L’operazione si inserisce nel piano di intensificazione dei controlli avviato dalla Prefettura di Lecce per garantire legalità e sicurezza nelle mete turistiche della provincia durante la stagione estiva.

