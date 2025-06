Porto Cesareo, verifiche su lidi e spiagge: diffide e sanzioni

Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL impegnati in una vasta operazione di prevenzione e sicurezza

Giornata di controlli straordinari interforze nella mattinata di sabato 28 giugno sul territorio di Porto Cesareo, in particolare nella località di Torre Lapillo, dove Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL sono stati impegnati in una vasta operazione di prevenzione e sicurezza pubblica.

L’attività rientra nel quadro delle direttive stabilite in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sotto il coordinamento di Giampietro Lionetti, questore di Lecce, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree costiere in concomitanza con l’inizio della stagione turistica.

Durante l’operazione sono state identificate 193 persone e controllati 84 veicoli, con quattro sanzioni al Codice della Strada e il ritiro di una carta di circolazione. Sono stati sottoposti a verifica anche due stabilimenti balneari e tre spiagge libere, con particolare attenzione alla regolarità delle dotazioni di sicurezza e soccorso.

Per i due lidi oggetto di ispezione, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro, a causa della violazioni relative alla carenza di dotazioni antincendio e infermieristiche. In uno dei casi, è scattata anche una diffida nei confronti del titolare per l’utilizzo improprio di un locale destinato all’infermeria, usato come deposito, con obbligo di immediata regolarizzazione.

Sulle spiagge libere di Torre Lapillo, i controlli hanno interessato il contrasto all’abusivismo commerciale: sono stati sequestrati circa 300 articoli, per un valore complessivo di circa 5.000 euro. Sono state inoltre elevate due sanzioni da 5.164 euro ciascuna a carico di venditori ambulanti non autorizzati e disposti quattro sequestri amministrativi.

L’intervento ha confermato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio, in un’area particolarmente affollata nei mesi estivi. Ulteriori operazioni di monitoraggio sono già previste nel corso della stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author