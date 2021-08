Non si arresta il fenomeno degli ombrelloni segnaposto lasciati di notte per garantirsi un posto in spiaggia. I carabinieri di Porto Cesareo hanno liberato 350 mq di area demaniale restituendola alla libera fruizione. Le zone interessate sono principalmente Torre Lapillo e Scalo di Furno. Sotto sequestro 32 ombrelloni di vario colore e dimensioni e varie sdraio. I reperti saranno distrutti successivamente.