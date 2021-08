Porto Cesareo | Ombrelloni segnaposto sequestrati dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Porto Cesareo sono intervenuti in un tratto di litoranea che comprende Torre Lapillo sequestrando 24 ombrelloni utilizzati da ignoti come segnaposto. Una pratica oramai diffusa su spiaggia libera. C’è chi si reca di notte per installare il proprio ombrellone per poi recarsi con comodo il giorno dopo con la certezza di avere il posto. Ma i carabinieri, come spesso accade per contrastare il fenomeno, all’alba effettuano un giro lungo la litoranea sequestrando gli ombrelloni incustoditi lasciati come segnaposto, liberando l’arenile per l’utilizzo della comunità.