PORTO CESAREO-Ancora sbarchi nel Salento. Poco dopo mezzogiorno, un’imbarcazione con a bordo circa un centinaio di migranti è giunta a Porto Cesareo. In queste ore sono in corso le operazioni di soccorso, cui seguiranno le procedure di identificazione. Il Salento da sempre terra di accoglienza negli ultimi mesi però sta impegnando molte forze per fronteggiare un’emergenza che non accenna a diminuire.