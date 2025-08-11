11 Agosto 2025

Porto Cesareo, colta da malore in mare: muore donna di 54 anni

Gloria Roselli 11 Agosto 2025
Dramma nelle acque di Porto Cesareo, tra le spiagge leccesi più frequentate. Una donna di 54 anni è morta colpita da un malore improvviso mentre si trovava in mare.

La tragedia si è consumata nel giorno di San Lorenzo, intorno alle 18.30. Mina Trevisi, questo il nome della 54enne, era originaria di Novoli, comune a una decina di chilometri da Lecce, ma ormai da anni risiedeva a Milano. Era tornata in Salento in vacanza con alcuni amici, per godere delle bellezze della sua terra natìa.

Stava facendo il bagno in un tratto di acqua bassa, a pochi passi dal bagnasciuga della spiaggia libera nei pressi di via Silvio Pellico, quando a un tratto si è accasciata ed è caduta, perdendo i sensi. A toglierle la vita una sindrome da annegamento conseguente ad un arresto cardiaco.

Diversi bagnanti hanno tentato di prestare soccorso, portandola a riva e allertando il 118. Ma nonostante le manovre di rianimazione effettuate dagli operatori sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Porto Cesareo, che hanno proceduto ad allertare il Pm di turno. La salma è stata restituita ai familiari.

La stessa sorte era toccata la domenica precedente a un uomo di 62 anni a Tricase Porto, nel basso Salento. Giuseppe Mosè Scolozzi, originario di Tricase ma residente in Germania, è morto in acqua, colpito da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Quasi in contemporanea con il tragico incidente avvenuto a Porto Cesareo, è stato effettuato il salvataggio di una donna di circa 60 anni caduta tra gli scogli di Porto Selvaggio, un’altra frequentata località balneare.

La 60enne si era addentrata a piedi nei pressi di Torre Uluzzo, quando in un punto scosceso ha perso l’equilibrio, scivolando per diversi metri a ridosso della scogliera. Impossibilitata a muoversi, si è reso necessario l’intervento degli operatori del Soccorso alpino e speleologico di Lecce via terra, e di un equipaggio Sar della guardia costiera via mare, oltre che dei sanitari del 118.

Gloria Roselli

