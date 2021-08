Porto Cesareo | Ferragosto Salentino per il Ministro Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha scelto il Salento per trascorrere il suo Ferragosto. Dopo qualche giorno di vacanza nelle Isole Tremiti nel Foggiano, ha fatto tappa a Porto Cesareo dove si è concesso qualche giorno di relax in spiaggia. Dopo aver noleggiato ombrellone e sdraio tenta di godersi il mare cristallino dello Ionio e la bianca sabbia, a distrarlo il cellulare, sempre impegnato in conversazioni telefoniche che lasciano poco tempo alla tranquillità. E tra una telefonata e l’altra si concede ad alcune foto con i fans.