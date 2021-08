Porto Cesareo | Ferragosto: interrotto rave party con 300 giovani

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno interrotto un rave party organizzato abusivamente a Porto Cesareo, a pochi chilometri dal confine con la costa tarantina. Il blitz è scattato in tarda mattinata dopo alcune segnalazioni. Più di 300 i radunati, trovati per lo più in evidente stato di ubriachezza mentre ascoltavano la musica ad alto volume. Terminate le procedure di identificazione scatteranno le denunce per organizzatori e occupanti, col sequestro di materiali e attrezzature.