26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto Francesco Manfuso

Porto Cesareo, drone precipita durante concerto: denunciato turista

Dante Sebastio 26 Agosto 2025
centered image

Tensione e paura a Porto Cesareo, dove un drone è precipitato durante un concerto affollato nel cuore del centro urbano.

Il velivolo era pilotato da un turista di 41 anni, che lo stava conducendo in violazione delle norme del Codice della Navigazione. Dopo una manovra errata, il drone è caduto tra la folla. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L’apparecchio è stato recuperato da un vigile del fuoco fuori servizio e consegnato agli agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto al sequestro e alla denuncia del conducente.

Sono in corso accertamenti per verificare la regolare iscrizione del drone al portale D-Flight e la presenza della copertura assicurativa obbligatoria.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Tricase, a pochi giorni dal trapianto attende ore in ambulanza

26 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, il pittore del paese: la strada è la sua bottega d’arte

26 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, politica per cambiare la società: il libro di Sandro Frisullo

26 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taviano, 54enne in carcere per violenze e soprusi sulla convivente

26 Agosto 2025 Redazione

Galatina, minaccia genitori e aggredisce carabinieri: arrestato

26 Agosto 2025 Redazione

Tour salentino per Gratteri: tre tappe per il nuovo libro sulle mafie

26 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Regionali, la segreteria Pd non scioglie il nodo. Consultazioni con alleati

26 Agosto 2025 Antonio Bucci

Taranto, “i mega yacht sono già qui. La città è pronta”

26 Agosto 2025 Leo Spalluto

Ufficiale: Matera CdS, firma anche Aprile al centro della difesa

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Porto Cesareo, drone precipita durante concerto: denunciato turista

26 Agosto 2025 Dante Sebastio