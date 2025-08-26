Porto Cesareo, drone precipita durante concerto: denunciato turista

Tensione e paura a Porto Cesareo, dove un drone è precipitato durante un concerto affollato nel cuore del centro urbano.

Il velivolo era pilotato da un turista di 41 anni, che lo stava conducendo in violazione delle norme del Codice della Navigazione. Dopo una manovra errata, il drone è caduto tra la folla. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L’apparecchio è stato recuperato da un vigile del fuoco fuori servizio e consegnato agli agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto al sequestro e alla denuncia del conducente.

Sono in corso accertamenti per verificare la regolare iscrizione del drone al portale D-Flight e la presenza della copertura assicurativa obbligatoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author