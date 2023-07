Porto Cesareo: danneggiato stabilimento balneare per disabili

“Quando abbiamo sostenuto che le disabilità sono quelle che albergano nel cuore e nella vista di alcuni non ci sbagliavamo. Qualcuno nelle scorse ore ha pensato di danneggiare la struttura realizzata sulla spiaggetta di Porto Cesareo (Lecce, ndr), a servizio delle persone affette da disabilità che vogliano fare un bagno al mare. Una struttura che abbiamo inaugurato nei giorni scorsi, e che è gestita da IO POSSO – 2HE. Ripristineremo per tutti ciò che l’azione scellerata di pochi ha provato a devastare. È necessaria però una profonda riflessione. Per tutti”. Così in una nota Silvia Tarantino e Barbara Paladini, rispettivamente sindaca e assessore ai servizi sociali del comune di Porto Cesareo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp