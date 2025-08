Porto Cesareo, blitz interforze negli stabilimenti balneari: sanzioni per oltre 37mila euro e maxi sequestro

Proseguono senza sosta i controlli interforze ad “alto impatto” disposti dalla Prefettura di Lecce nell’ambito delle attività di contrasto alle illegalità nei territori a forte vocazione turistica. Nella giornata del 2 agosto, una vasta operazione ha interessato alcuni stabilimenti balneari tra Torre Lapillo e la litoranea per Torre Chianca, con l’intervento coordinato di Polizia, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Spesal e Polizia Locale.

Due i lidi finiti sotto la lente d’ingrandimento delle autorità. Nel primo, situato lungo la litoranea per Torre Lapillo, gli agenti hanno rilevato la mancata esposizione della licenza per la somministrazione di alimenti e alcolici (sanzione da 1.000 euro) e la violazione dell’Ordinanza Balneare regionale n. 251/2025 per l’occupazione della battigia destinata al libero transito. In quest’ultimo caso, oltre a una multa di 1.032 euro, è stata disposta la rimozione di dieci ombrelloni e venti lettini, con l’obbligo di arretrare gli altri arredi presenti sulla spiaggia.

Anche nel secondo stabilimento, sito a Torre Lapillo, sono state contestate irregolarità legate alla mancata delimitazione laterale dell’arenile in concessione, con analoga sanzione da 1.032 euro. Inoltre, lo Spesal ha avviato l’acquisizione di documentazione tecnica, assente al momento dell’ispezione, invitando il gestore a fornire ulteriori chiarimenti.

Pesante il bilancio anche sul fronte del commercio abusivo. I Carabinieri, coadiuvati dalla Polizia Locale, hanno elevato sette verbali per violazione dell’art. 28 del decreto legislativo 114/1998, infliggendo sanzioni per un totale di 36.148 euro. Sequestrati circa 15.000 articoli – tra bigiotteria, giochi da spiaggia, salvagenti e materassini – per un valore commerciale superiore ai 50.000 euro.

Il Prefetto di Lecce ha espresso soddisfazione per l’efficacia dell’operazione, ringraziando le Forze dell’Ordine per “l’impegno e la professionalità” dimostrati e sottolineando come “la collaborazione sinergica tra i diversi corpi sia essenziale per garantire legalità e sicurezza, a beneficio di residenti e visitatori”.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in altre aree ad alta densità turistica della provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts