Porto Cesareo, calci e pugni al presidente dei Pescatori dello Ionio

È stato aggredito a calci e pugni da due persone ancora non identificate Antonio Colelli, presidente della cooperativa Pescatori dello Ionio di Porto Cesareo. Il violento episodio ha richiesto il ricovero in ospedale dell’uomo, colpito su diverse parti del corpo, con conseguenze rilevanti.

Il fatto si inserisce in un contesto già segnato da intimidazioni. Alla fine di maggio, Colelli era stato vittima di un atto vandalico: ignoti avevano reciso le cime di ormeggio della sua barca, che era poi andata alla deriva fino ad arenarsi sugli scogli.

Entrambi gli episodi sono ora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità degli aggressori e di chiarire l’eventuale collegamento tra i due eventi.

Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, ha definito “inaccettabile e gravissimo” l’episodio. “Non lasceremo soli i soci della cooperativa e il suo presidente” ha dichiarato esprimendo piena solidarietà e vicinanza non solo a Colelli, ma anche alla sua famiglia e all’intera comunità di pescatori.

La preoccupazione all’interno del mondo cooperativo è palpabile. “Come cooperazione siamo scossi e indignati per questo grave episodio di violenza nei confronti di Colelli, al quale vanno anche i nostri auguri di pronta guarigione dai problemi di vista causati dal colpo violento all’occhio che ha ricevuto”, ha aggiunto Maretti.

Il presidente di Legacoop Agroalimentare ha sottolineato l’importanza dell’operato della cooperativa, che svolge una funzione sociale fondamentale per il territorio. “L’aggressione al presidente di una realtà come quella dei Pescatori dello Ionio non può e non deve rimanere impunita”, ha rimarcato.

Da qui la richiesta alle istituzioni di fare piena luce sull’accaduto e garantire condizioni di sicurezza a chi lavora in mare ogni giorno. “Il settore della piccola pesca affronta già sfide enormi per assicurare un futuro alle famiglie e mantenere viva la coesione sociale. Non possiamo permettere che, oltre ai sacrifici quotidiani, i pescatori debbano difendersi anche da atti di vile aggressione o vandalismo”, ha concluso Maretti.

