Taranto | Porto -12,9% nel 2020, crescita solo nell’ultimo trimestre

Al pari della portualità nazionale, schiacciata dalle conseguenze del Covid, il porto di Taranto – sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Jonio – archivia un 2020 col segno negativo. Ma già dal quarto trimestre la debacle è decisamente meno pesante rispetto alla parte centrale del 2020, segno di una evoluzione che si stacca dal punto acuto della crisi. Nei 12 mesi del 2020, il traffico complessivo è calato del 12,9 per cento in raffronto al 2019. Nel 2019, invece, confrontato sul 2018, era calato dell’11,3 per cento e nel 2018 sul 2017 del 5,6 per cento. L’aumento percentuale, nel triennio, del segno meno, è da mettersi in relazione col decremento produttivo del siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, principale utilizzatore del porto di Taranto soprattutto per quanto attiene lo sbarco delle rinfuse. (AGI)