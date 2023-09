Il Gallipoli Calcio comunica di essersi assicurato il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2023-2024, del difensore Iván De Nova. Il calciatore spagnolo classe 1996 ha militato nell’ultima stagione all’Inter Club d’Escaldes, club appartenente alla Prima Divisione dell’Andorra, collezionando 26 presenze tra campionato, coppa nazionale e match di qualificazioni europee. Un difensore centrale mancino che può ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino sinistro. De Nova, inoltre, può vantare nel suo curriculum anche quattro presenze in Champions League e sette in Conference League. Contestualmente, la società comunica di aver ceduto il difensore Carlo Clemente all’U.S. Bitonto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp