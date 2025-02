Porta futuro, settantuno candidate per il recruiting day a Bari

BARI – Un confronto sulle opportunità professionali nel settore metalmeccanico nella sede della multinazionale Baker Hughes, operante nel settore energetico. È quanto ha organizzato Porta Futuro Bari, il job centre del Comune di Bari promuovendo un recruiting day concentrato principalmente sull’occupazione femminile, al quale hanno preso parte le prime 71 candidate. L’occasione è servita anche per presentare il progetto di formazione Academy aziendale in partenza nelle prossime settimane. L’evento, dal titolo “Tute blu, lavoro rosa”, ha previsto la presentazione del percorso di alta qualificazione professionale rivolto a tutte le donne interessate a ricoprire, all’interno dell’azienda, profili professionali tecnici, fino ad oggi occupati esclusivamente da uomini. L’Academy ha l’obiettivo di formare e selezionare diverse figure professionali tra ingegneri elettrici o di design meccanico, ingegneri per controllo processo, project manager, addette ufficio acquisti, addette contratti e vendite, addette alla qualità, profili tecnici specializzati di officina.

