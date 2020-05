Condividi

Continuano a giungere segnalazioni dei risparmiatori della Banca Popolare Pugliese sulle azioni inesigibili. In anteprima alcuni passaggi dell'intervista realizzata da Maria Teresa Carrozzo che andrà in onda in versione integrale nel programma "A chiare lettere" in onda alle 22:20 su Canale 85.