Popolare di Bari | Nuove carte contro gli indagati, slitta udienza

Sono state rinviate a mercoledì 19 febbraio le discussioni dinanzi al Tribunale del Riesame di Bari dei ricorsi della difesa per la revoca degli arresti domiciliari di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex co-direttore della Banca popolare di Bari, e di Elia Circelli, responsabile bilancio dell'istituto di credito barese. In udienza la Procura, con l'aggiunto Roberto Rossi e i sostituti Savina Toscani e Federico Perrone Capano, ha depositato nuova documentazione, contenente prevalentemente verbali di sommarie dichiarazioni di alcune persone sentite nelle ultime settimane. I difensori degli indagati hanno chiesto termine per visionare i nuovi atti e interloquire: così l'udienza è slittata di due giorni. Gli indagati, agli arresti domiciliari dal 31 gennaio scorso, rispondono, a vario titolo, di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.