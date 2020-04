Popolare Bari | Sequestro da 16 milioni a ex dirigenti

Condividi

Beni sequestrati per 16 milioni di euro nei confronti di Gianluca Jacobini, ex codirettore della Banca popolare di Bari, Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, responsabili dell'Internal Audit e della Direzione Business dell'istituto, commissariato nel dicembre 2019 da Bankitalia. Il provvedimento arriva su disposizione della magistratura barese: i tre sono accusati di ostacolo alla vigilanza; Jacobini anche di false comunicazioni sociali. BpB è indagata per la responsabilità amministrativa dell'ente.