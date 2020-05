Popolare Bari | Salvataggio Fitd con 1,17 miliardi di euro

Condividi

Via libera del Fondo interbancario di tutela depositi al salvataggio e rilancio della Banca Popolare di Bari con uno stanziamento di 1,17 miliardi di euro, compresi i 364 già anticipati mentre il Mcc, che assumerà il controllo dell'istituto barese, parteciperà con 430 milioni. L'operazione prevede la trasformazione della Popolare in spa e e l'aumento di capitale che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci il 30 giugno. Il Fitd che raggruppa 151 banche italiane metterà a disposizione degli attuali soci dell'istituto in maniera gratuita un numero di azioni per un valore di 30 milioni di euro.