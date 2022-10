LECCE – Il ponte di Ognissanti è ormai alle porte e se da un lato passeggiando per le vie del capoluogo salentino s’incontrano turisti col naso all’insù pronti a fotografare le bellezze del territorio e gruppi con la cartina in mano o accompagnati dalle guide turistiche. Dall’altro i leccesi in questi giorni di festa sembrano preferire la propria casa con la famiglia o con gli amici, magari davanti un buon piatto di pasta fatta in casa e vari tipi di dolci.