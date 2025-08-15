Ponte di ferragosto, 120mila passeggeri negli aeroporti pugliesi

BARI – Continuano a volare i numeri di Aeroporti di Puglia che anche in questo ponte di Ferragosto fanno segnare una crescita a due cifre sia sul traffico in incoming che quello in outgoing. In totale 120mila passeggeri – ma sicuramente una decina di migliaia in più – sui tre principali scali della regione in giorni in cui anche il personale va in ferie e gestire questa mole di passeggeri in transito non è poca cosa.
E nel segno della destagionalizzazione, le prospettive anche per i prossimi mesi vedono brillare gli aeroporti pugliesi.
