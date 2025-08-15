15 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ponte di ferragosto, 120mila passeggeri negli aeroporti pugliesi

Antonella Fazio 15 Agosto 2025
centered image

BARI – Continuano a volare i numeri di Aeroporti di Puglia che anche in questo ponte di Ferragosto fanno segnare una crescita a due cifre sia sul traffico in incoming che quello in outgoing. In totale 120mila passeggeri – ma sicuramente una decina di migliaia in più – sui tre principali scali della regione in giorni in cui anche il personale va in ferie e gestire questa mole di passeggeri in transito non è poca cosa.

E nel segno della destagionalizzazione, le prospettive anche per i prossimi mesi vedono brillare gli aeroporti pugliesi.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, Ferragosto sotto le nuvole, ma con il sole negli occhi dei turisti

15 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Guardia Costiera, vigilanza rinforzata in Puglia e Basilicata per Ferragosto

15 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Fabio Concato: “Ho un tumore, devo fermarmi”

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

Listeria e corpi metallici, Carrefour richiama quattro prodotti alimentari

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

UDC Puglia: “Agricoltura in ginocchio, servono scelte coraggiose”

14 Agosto 2025 Redazione

Stellantis Melfi: fine produzione per il SUV Jeep Renegade

14 Agosto 2025 Michael Logrippo

potrebbe interessarti anche

Ponte di ferragosto, 120mila passeggeri negli aeroporti pugliesi

15 Agosto 2025 Antonella Fazio

Serbia, arrestato e rilasciato pugliese per gli scontri del 14 agosto

15 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tragedia a Valenzano, il cordoglio di Mons. Giuseppe Satriano

15 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

🔴 Live: Lecce-Juve Stabia 1-0, secondo tempo

15 Agosto 2025 Roberto Chito