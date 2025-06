Ponte del 2 giugno in Salento: tra mare, sport e natura

Il ponte del due giugno chiama e i salentini rispondono con un lungo weekend di sole, mare e per molti tanto sport all’aria aperta. Le previsioni meteo favorevoli alimentano l’entusiasmo e le località costiere accolgono in queste ore il primo grande assaggio d’estate.

C’è voglia di salsedine, di relax sotto l’ombrellone, ma soprattutto di scrollarsi di dosso le fatiche lavorative, scolastiche e – se possibile – anche universitarie.

Ma non c’è solo il relax. Per tante persone si aprirà la stagione di lunghe passeggiate e corse mattutine sul bagnasciuga, partite infuocate a calcetto, escursioni in bicicletta lungo le litoranee o nell’entroterra, tra gli ulivi secolari. Giornate che appaiono perfette per dedicarsi alle proprie passioni.

