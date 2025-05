Ponte 2 giugno, Lecce fa sold out

Il cantiere oltre il quale gli operai stanno ripristinando il basolato che ricoprirà gli scavi dell’Anfiteatro non frena la curiosità dei turisti che affollano piazza Sant’Oronzo tra macchine fotografiche e caffè con pasticciotto, ormai dolce iconico di una terra che ne ha fatto persino un film. Lecce fa sold out in questo ponte del 2 giugno. Non proprio una sorpresa del resto dopo il successo dei festivi del 25 aprile e del primo maggio. Segno probabilmente di un’estate che promette risultati importanti

