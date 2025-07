Il pomodoro di Morciano di Leuca al “Festival del cibo etico”

È il pomodoro di Morciano di Leuca il protagonista della seconda edizione del “Festival del cibo etico” iniziato nelle scorse ore a Palazzo Strafella. Un prodotto tipico e identitario di questo piccolo borgo salentino a ridosso del mare, caratterizzato da una buccia sottile e tanta polpa.

Necessita di poca acqua, matura in anticipo rispetto alle altre varietà e si coltiva ancora con una tecnica antichissima, che prevede la protezione delle piantine appena seminate con pale di fico d’India conficcate nel terreno, a fare da barriera contro vento e pioggia.

Per custodirlo e valorizzarlo si è costituita la “Comunità slow food del pomodoro di Morciano”, per stimolare i produttori a non abbandonare la coltivazione di questo frutto della terra ma, al contrario, potenziarla e condividere tecniche e segreti.

La valorizzazione del pomodoro di Morciano si inserisce in un ampio piano di promozione delle eccellenze locali.

