FRANCAVILLA FONTANA – Pomodori verdi e rossi, centinaia, riversati in strada. È l’esito dell’imprevisto in cui, intorno alle 14, è incappato il guidatore di un carico di ortaggi sulla strada provinciale che collega Manduria a Francavilla Fontana. Mentre il trasportatore percorreva la rotatoria, infatti, alcune cassette contenti i pomodori, circa 60 quintali, sono cadute giù, riversandosi sull’asfalto.

Un’insalata pericolosa

Sul posto, la polizia locale di Francavilla, alle prese con un’insalata di responsabilità. Non è ben chiaro, al momento, chi debba e come rimuovere gli ortaggi che, evidentemente, rappresentano un problema per la circolazione su una via, quella “del mare”, piuttosto trafficata.