Polveri giallo-arancio a Barletta: sopralluogo della Polizia Locale in Via Misericordia

L’Amministrazione comunale di Barletta comunica che questa mattina i vigili ambientali del comando di Polizia Locale hanno effettuato, in qualità di autorità di polizia giudiziaria, un sopralluogo in Via Misericordia con l’Assessore delegato all’Ambiente Anna Maria Riefolo.

Sono stati effettuati rilievi finalizzati ad individuare l’area di dispersione delle deposizioni di colore giallo – arancio segnalate dai cittadini.

Entro la giornata di martedì ARPA Puglia, che è costantemente in contatto con l’Amministrazione, effettuerà un sopralluogo per eseguire dei campionamenti finalizzati all’analisi chimica del depositato.

A seguito di tali accertamenti sarà possibile valutare gli eventuali rischi di natura ambientale e sanitaria, tanto al fine di eliminare ogni potenziale rischio per la salute e per l’ambiente ed accertare eventuali responsabilità che saranno oggetto di provvedimenti sanzionatori.

