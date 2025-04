Poliziotto tarantino salva la vita ad una donna

Un poliziotto libero dal servizio ha salvato una ragazza coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel Materano. È avvenuto poco prima delle ore 16.00 del giorno di Pasquetta, lungo la strada che collega la statale 598 a Tursi, in contrada Caprarico. La giovane era rimasta incastrata tra le lamiere della sua Fiat Punto che, dopo essere uscita dalla carreggiata per cause da accertare, aveva terminato la sua corsa capovolta. La ragazza era cosciente, ma ferita al volto, intrappolata tra lamiere e vetri. L’agente, in servizio nella Questura di Taranto ma fuori dall’orario di lavoro, non ha esitato con rapidità a intervenire, riuscendo a tirarla fuori dal finestrino posteriore dell’auto. Non è stato facile individuare il punto da comunicare ai soccorsi, ma l’uomo ha pensato di geolocalizzarsi e inviare la posizione via WhatsApp ai Carabinieri, accelerando l’intervento dei sanitari. Sul posto è arrivata un’ambulanza, poi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la giovane all’ospedale di Potenza.

