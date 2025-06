Poliziotto aggredito nel Carcere di Foggia

Sarebbe stato aggredito da un detenuto, un agente di Polizia Penitenziaria, mentre era in servizio nel penitenziario di Foggia. Il Segretario Nazionale del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria) Federico Pilagatti riferisce che l’aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata di giovedì 5 giugno. Il detenuto avrebbe sferrato dei pugni alla testa dell’uomo mentre era a lavoro.

Soccorso ed accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Foggia , l’agente non sarebbe l’unica vittima di espisodi analoghi, commessi, stando a quanto riportato da Pilagatti, dallo stesso detenuto aggressore. Il segretario del Sappe sottolinea che “nonostante il carcere di Foggia sia il più affollato della nazione con oltre 660 detenuti per 300 posti, l’amministrazione penitenziaria è assente, disinteressandosi di quello che avviene nell’inferno delle sezioni detentive del penitenziario”. “Eppure – conclude Pilagatti – basterebbe che si applicassero l’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario (carcere più duro, isolamento senza benefici) e l’art.32 che prevede il trasferimento immediato in sezioni specifiche in luoghi distanti, e la violenza si ridurrebbe di molto. Peraltro tutta questa violenza va a penalizzare principalmente le decine di migliaia di detenuti che cercano con serietà e correttezza l’occasione per redimersi”

Laura Milano