Polizia, Valerio Tornese guiderà il commissariato di Nardò

Dal 23 giugno 2025, Valerio Tornese, commissario capo della Polizia di Stato, assumerà l’incarico di funzionario addetto e dirigente facente funzioni presso il commissariato di Nardò, subentrando a Sabrina Manzone. Il trasferimento avviene a meno di un anno dal suo arrivo alla Questura di Brindisi.

Originario di Lecce, Tornese ha 32 anni ed è laureato in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Dopo aver frequentato il 110° corso per Commissari, ha conseguito un master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza.

Prima dell’incarico a Brindisi, aveva prestato servizio alla Questura di Matera, dove ha diretto la DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), affrontando delicate questioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. In precedenza aveva ricoperto anche il ruolo di vice dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e portavoce del Questore, curando i rapporti con la stampa.

L’assegnazione al commissariato di Nardò rappresenta un nuovo importante incarico per Tornese, che porterà nella sede salentina l’esperienza maturata in contesti complessi e strategici per la sicurezza pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author