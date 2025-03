Polizia Stradale, controlli serrati a Taranto su alcool e droghe: cinque denunce

La Polizia Stradale di Taranto ha intensificato i controlli sulle strade della provincia nell’ambito delle operazioni denominate Stragi del Sabato Sera, con la collaborazione della Questura e dell’Ufficio Sanitario.

Le verifiche si sono concentrate sulle principali arterie viarie per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 83 persone e controllati 49 veicoli. Due conducenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori ai limiti di legge, mentre tre automobilisti sono risultati positivi ai test antidroga.

Complessivamente, sono state ritirate cinque patenti di guida e contestate dodici sanzioni amministrative per un totale di 1.229 euro. La Polizia ha inoltre sequestrato un veicolo e decurtato 55 punti dalle patenti.

I controlli, svolti in varie località e fasce orarie, hanno evidenziato situazioni di grave pericolo per la sicurezza stradale, con alcuni conducenti trovati in evidente stato di alterazione psico-fisica.

La Polizia Stradale rinnova l’invito a non mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o droghe. L’obiettivo è prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. “Guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è un comportamento irresponsabile che mette a rischio vite umane” ricordano gli agenti.

