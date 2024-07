Polizia, promozioni in Questura a Bari

BARI – Il vicario del questore di Bari, Aldo Fusco è stato promosso alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, Aldo Fusco è entrato nelle fila della Polizia di Stato nel 1989; nell’agosto del 1990 venne assegnato alla Questura di Messina, prima quale funzionario alla Squadra Mobile e poi come Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, fino a guidare vari Commissariati siciliani. Dal 1998 al 2005 è stato assegnato alla Dia di Messina; dal 2006 ha diretto il Commissariato di Lentini (Sr).

Nella sua carriera ha conseguito notevoli risultati nella lotta alla criminalità comune e di stampo mafioso, coordinando importanti operazioni di polizia tese a disarticolare i clan operanti nelle province di Messina e Siracusa.

Promosso primo dirigente nel 2014, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Enna sino al 2017, quando è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria dove ha ricoperto i prestigiosi incarichi di dirigente della Divisione Anticrimine e Capo di Gabinetto.

