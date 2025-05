Polizia Locale Taranto, idonei chiedono chiarezza su validità triennale

I candidati risultati idonei nel concorso pubblico per Agenti di Polizia Locale, inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 5079 del 26 giugno 2023, hanno inoltrato una richiesta formale alla Commissaria Prefettizia del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, per ottenere un chiarimento sulla possibilità di prorogare la validità della graduatoria fino al giugno 2026.

La sollecitazione si basa sulle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, noto come Decreto PA 2025, che ha reintrodotto la validità triennale per le graduatorie concorsuali approvate dagli enti locali, includendo anche quelle ancora in vigore alla data del 15 marzo 2025.

“Non chiediamo favoritismi, ma che venga fatta chiarezza su un’interpretazione normativa e riconosciuto quanto stabilito a livello nazionale”, affermano gli idonei.

Secondo i firmatari, prorogare la graduatoria non rappresenterebbe soltanto un atto tecnico, ma anche un’opportunità concreta per realizzare un percorso di stabilità professionale, costruito con dedizione e sacrificio. Al contempo, la disponibilità immediata di personale già selezionato garantirebbe al Comune di Taranto un rafforzamento efficace del Corpo di Polizia Locale, che attualmente fronteggia carenze di organico.

In vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, l’utilizzo di agenti pronti a entrare in servizio permetterebbe di rispondere a un’esigenza cruciale per la città: potenziare la sicurezza urbana in un contesto di alta visibilità internazionale.

I candidati evidenziano inoltre come l’estensione della validità della graduatoria possa tradursi in un risparmio per l’amministrazione, che eviterebbe così l’avvio di nuovi bandi, riducendo tempi e costi.

L’appello si conclude con una richiesta di attenzione da parte delle istituzioni locali: “Chiediamo una risposta chiara e tempestiva, a tutela dei nostri diritti e nell’interesse della collettività”.

