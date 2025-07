Polizia Locale di Taranto: USB chiede assemblea generale

TARANTO – L’Unione Sindacale di Base (USB) ha lanciato un appello per un’assemblea generale della Polizia Locale di Taranto, sollevando preoccupazioni su due fronti: i servizi notturni e la riduzione dell’orario di lavoro.

Secondo USB, il servizio notturno, già regolamentato tra il 2021 e il 2022, è legittimo ma non preludio automatico a un’estensione H24, possibile solo con risorse economiche adeguate.

Molto più critica è invece la posizione sull’introduzione dell’orario settimanale ridotto a 35 ore e sul nuovo modello organizzativo 7×5. Il sindacato Usb denuncia effetti pesanti su salario, ferie e condizioni contrattuali, soprattutto per i neoassunti.

USB invita i lavoratori alla partecipazione attiva per affrontare queste trasformazioni, puntando sulla democrazia sindacale come strumento per difendere diritti e costruire benessere lavorativo collettivo.

