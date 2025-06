Polizia Locale Taranto, guida ad interim: Matichecchia, per Orefice un arrivederci?

TARANTO – Novità nella Polizia Locale di Taranto, ci sarà una nuova guida ad interim: il Dott. Michele Matichecchia assume dal 1 luglio l’incarico dirigenziale.

Con un provvedimento formale firmato dal Sindaco Piero Bitetti, il Comune di Taranto ha conferito temporaneamente, ad interim, le funzioni dirigenziali della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile al Dott. Michele Matichecchia, che per anni ha diretto il Corpo della città bimare.

La decisione si inserisce nel quadro della convenzione attualmente in vigore tra il Comune di Taranto e il Comune di Brindisi, che prevede l’utilizzo congiunto del Dott. Antonio Orefice quale Comandante della Polizia Locale. Tale incarico, come stabilito dall’accordo, sarà esercitato dal Dott. Orefice fino al 30 giugno 2025.

Tuttavia, per garantire la piena continuità operativa della Direzione e non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività amministrative e degli obiettivi prefissati, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario e urgente nominare un dirigente di riferimento interno all’Ente.

La scelta è ricaduta sul Dott. Michele Matichecchia, figura già nota all’interno dell’Amministrazione comunale per la sua esperienza pregressa come Comandante del Corpo di Polizia Locale, nonché per il possesso del grado di Dirigente Superiore. Una nomina che punta a garantire competenza, continuità e stabilità in un settore strategico per la sicurezza e la gestione delle emergenze cittadine. Per il Comandante Antonio Orefice, potrebbe trattarsi di un arrivederci, alla luce del positivo bilancio della sua gestione, il suo impegno, svolto con professionalità e dedizione, ha rappresentato un punto di riferimento importante in un contesto complesso e dinamico come quello urbano.

Il conferimento ad interim delle funzioni dirigenziali rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni da parte del Comune.

