Polizia, Giovanni Foresio alla Questura di Barletta-Andria-Trani

Dal 23 giugno 2025, il commissario Giovanni Foresio è ufficialmente in servizio alla Questura di Barletta-Andria-Trani. Classe 1993 e originario di Bisceglie, Foresio arriva dalla Questura di Ravenna, dove era stato assegnato il 3 settembre 2024.

Durante la sua permanenza in Romagna ha operato all’interno dell’Ufficio Immigrazione affrontando tematiche legate ai flussi migratori e all’accoglienza. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Bari, Foresio ha intrapreso il percorso in Polizia di Stato distinguendosi per impegno e professionalità.

Il nuovo incarico nella provincia pugliese segna un ritorno nella regione d’origine e un importante passo nella carriera del giovane commissario, che entra ora a far parte dell’organico della Questura della BAT.

