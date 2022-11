Condividi su...

Linkedin email

Roma – 12 tavole che racchiudono l’impegno quotidiano della Polizia di Stato. Un calendario che è un inno alle bellezze dell’Italia. Le foto, realizzate in giro per il bel paese ed il patrimonio ambientale ed artistico d’Italia catturano il lavoro dei poliziotti e delle poliziotte da sempre impegnati al servizio delle comunita’. L’edizione del calendario di questo anno, è stata realizzata dai fotografi della Polizia di Stato, che hanno voluto così valorizzare, lo spirito identitario con l’obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l’ambiente e la natura. Con il ricavato della vendita del calendario l’Unicef intende raggiungere oltre 2 milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e il conseguente supporto per la loro protezione