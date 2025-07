Polizia di Stato, Amati: “Puglia ignorata dal piano Piantedosi”

L’assessore regionale: “Disparità evidenti penalizzano la nostra regione, servono correzioni urgenti”

“Sicurezza a briciole, Puglia ignorata”. L’accusa arriva da Fabiano Amati, consigliere e assessore regionale, che commenta duramente il piano firmato da Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, per il potenziamento della Polizia di Stato.

Secondo quanto riportato da Amati, la Puglia riceverà solo 26 agenti, così distribuiti: tre a Bari, uno a Brindisi, dodici a Foggia e dieci a Taranto. Nessun rinforzo è previsto per Lecce e per la provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani).

“Una brutta notizia per le comunità che ogni giorno chiedono più sicurezza e una beffa per i sindacati che da anni denunciano la carenza strutturale di organico”, scrive Amati.

Il confronto con altre realtà territoriali rende il divario ancora più evidente: Roma riceverà 230 agenti, la provincia di Latina ne avrà 36, Nuoro addirittura 37, e così via.

“Il nostro territorio è in emergenza e riceve numeri irrisori – spiega Amati -. A Taranto, per esempio, arrivano solo dieci agenti, ma tutti destinati al Reparto Mobile, senza alcun rinforzo per la Questura o i Commissariati, mentre la criminalità si riorganizza e i reati contro il patrimonio dilagano”.

Amati sottolinea che si parla di “potenziamento” quando non è stato nemmeno garantito il turn-over dei pensionamenti: “In molte specialità della Polizia, chi è andato in pensione non è stato sostituito. È difficile definire questa situazione come un rafforzamento”.

L’assessore rivolge un appello a tutti i parlamentari pugliesi, indipendentemente dallo schieramento politico, per rivedere il piano del Viminale: “La sicurezza non si tutela con i numeri su una circolare, ma con uomini, pattuglie, presenza reale sul territorio e con rispetto per le comunità”.

