Salento, Polizia: Controlli a tappeto,sanzioni e denunce per alcol, droga e occupazione abusiva

Raffica di controlli nella serata del 31 luglio nei Comuni di Lecce, Monteroni, Surbo e Calimera. L’operazione straordinaria interforze, denominata “Alto impatto”, ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale in un’azione coordinata mirata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico.

A Lecce i controlli si sono concentrati in piazzetta Santa Chiara, Convitto Palmieri e Piazzale Paul Harris, zone sensibili per la presenza di giovani e possibili episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Otto i posti di blocco attivati, 226 le persone identificate e 52 i veicoli controllati. Dodici le contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, con tre patenti ritirate e quattro automobilisti sottoposti ad etilometro. Due le denunce: una per guida in stato di ebbrezza, l’altra per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 1,7 grammi di cocaina e 4,2 grammi di hashish.

Sul fronte amministrativo, sono stati ispezionati 12 esercizi commerciali: otto a Lecce, due a Surbo e due a Monteroni. Quattro i locali sanzionati: tre per occupazione abusiva di suolo pubblico e uno per violazione del regolamento urbano su decoro e igiene. La Squadra Amministrativa della Questura si riserva di emettere ulteriori verbali in seguito alla verifica della documentazione acquisita.

L’intervento, come sottolineato dalla Prefettura, rientra in un più ampio piano di presidio del territorio volto a garantire la sicurezza urbana e a contrastare i fenomeni di degrado e illegalità nelle aree ad alta frequentazione serale e notturna.

