Puglia- Non sarà della partita politica nazionale l’ex sindaco di Lecce Paolo Perrone. In effetti gli sarebbe stato chiesto un passo indietro a vantaggio del cognato Erio Congedo il quale sarebbe in quota per un uninominale di Fratelli D’Italia. Perrone spiega tutto ai suoi amici tramite un post Facebook: “Tantissimi in questi giorni mi chiedono se sarò della partita, mi invitano a candidarmi e a tornare alla politica attiva dalla prestigiosa “porta” del Parlamento. Un affetto che un po’ mi ha sorpreso.

Non sarò candidato, chiariamo subito. Nel 2018 non ero in Fratelli d’Italia e l’opportunità (che il mio partito non mi diede, da sindaco uscente) mi fu generosamente offerta da Giorgia Meloni in virtù del nostro rapporto di stima e amicizia. Le sarò sempre riconoscente per questo. Scesi in campo, dunque, con Fratelli d’Italia al Senato nel listino proporzionale e il seggio non scattò solo per uno 0,2%. Nonostante lo tsunami 5Stelle (ahi noi…), sfiorai l’elezione.

Certo, mi onorerebbe fare il parlamentare e rappresentare il territorio a Roma. Ma in questi anni sono tornato a fare l’imprenditore e ho preso impegni importanti con la mia azienda, che peraltro offre servizi alla Pubblica Amministrazione ed è nel pieno di un significativo processo di crescita. Ho il dovere di tutelare questa scelta, la mia azienda e i suoi dipendenti e tutto questo, inevitabilmente, non è compatibile con un ruolo da parlamentare.

Farò comunque la mia parte votando e sostenendo Fratelli d’Italia. Giorgia è una leader attenta e preparata, pronta a sfide importanti e certamente all’altezza dell’impegno gravoso e prestigioso che gli italiani eventualmente vorranno darle.”