Puglia popolare torna in campo da protagonista. In Puglia infatti sarà motore trainante del terzo polo con Cassano che ha blindato il secondo posto nel listino dopo Mara Carfagna la quale coprirà i 4 collegi uninominali. Massimo Cassano quindi con il suo secondo posto a Bari si gioca la partita per tornare in parlamento. Puglia Popolare ha dato la disponibilità per coprire tutti i collegi. Nel plurinominale quindi Puglia Popolare ha proposto nel collegio Bat- Foggia al secondo posto Carlo Laurora, posto che corteggia anche il consigliere regionale Clemente, nel collegio di Taranto Massimiliano Stellato, consigliere regionale, a Lecce Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare. Nella provincia di Lecce inoltre sono stati indicati per i collegi della camera Marco Anantonico, coordinatore cittadino di Puglia Popolare ed Elisabetta Russo, assessore al comune di Alessano. Nell’ uninominale Senato è stato indicato il presidente della Lupiae servizi Alfredo Pagliaro che farà un testa a testa in quel collegio con Marti e Lopalco. Questi i nomi proposti che serviranno a completare le caselle mancanti. Ada Fiore inoltre è in campo ed attende solo le ulteriori disposizioni dal coordinamento Nazionale. Tutto il Faldone con i nomi sarà portato da Cassano stesso in serata a Roma. Massimo Cassano infatti, sta in prima persona prendendo parte ai tavoli nazionali.