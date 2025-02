Politiche giovanili e servizio civile, 16 nuovi progetti a Fasano

Presentate a Fasano, appuntamento organizzato dalla civica amministrazione e da Arpal Puglia, le offerte del Servizio Civile Universale. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’in- dirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, attraverso il quale con un semplice sistema di ricerca con filtri è possibile scegliere la sede dei progetti, in questo caso Fasano, e visualizzare le informazioni dettagliate di ciascuno. Si tratta di 16 progetti di Servizio Civile Universale a Fasano elencati di seguito:

Progetto Azione Giovani, posti 1, Sede di Attuazione Via Brandi n.12, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore A.C.L.I., durata 12 mesi;

Progetto Azione Giovani, posti 4, Sede di Attuazione Biblioteca di Comunità, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore Comune di Fasano, durata 12 mesi;

Progetto Liberi di leggere, posti 4, Sede di Attuazione Biblioteca Biblioteca di Comunità, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore Comune di Fasano durata 12 mesi;

Progetto Di tutti i colori, posti 2, Sede di Attuazione Via del Faro n.118, Ente di Riferimento CESC Project, Ente Attuatore Congregazione Servi della carità Opera Don Guanella, durata 12 mesi;

Progetto Di tutti i colori, posti 4, Sede di Attuazione Via del Faro n.118, Ente di Riferimento CESC Project, Ente Attuatore Congregazione Servi della carità Opera Don Guanella, durata 12 mesi;

Progetto Inclusione sociale alla portata di tutti – Sud Italia, posti 5, Sede di Attuazione P.zza Plebiscito n.4, Ente di Riferimento Croce Rossa Italiana, Ente Attuatore CRI Comitato di Fasano durata 12 mesi;

Progetto Soccorso Sanitario per la vita e la salute – Sud Italia, posti 5, Sede di Attuazione P.zza Plebiscito n.4, Ente di Riferimento Croce Rossa Italiana, Ente Attuatore CRI Comitato di Fasano, durata 12 mesi;

Progetto OASI, posti 2, Sede di Attuazione Via Lapertosa n.81, Ente di Riferimento Confooperative, Ente Attuatore Coop. Soc. ITACA, durata 12 mesi;

Progetto Giovani in azione, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, Ente Attuatore L’isola che non c’è, durata 12 mesi;

Progetto Educazione 1.0, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. Famiglia in musica Ente Attuatore, L’isola che non c’è durata 12 mesi;

Progetto Coccinella, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. Famiglia in musica Ente Attuatore, L’isola che non c’è, durata 12 mesi;

Progetto Inclusione e diritti nel sud Adriatico, posti 1, Sede di Attuazione Via Monopoli n.2, Ente di Riferimento I.N.A.C., Ente Attuatore I.N.A.C., durata 12 mesi;

Progetto Orizzonti Inclusivi: Verso una Società senza Barriere, posti 1, Sede di Attuazione Corso Nazionale n.125, Ente di Riferimento I.N.F.A.P. Nazionale – ETS, Ente Attuatore I.N.F.A.P. Nazionale – ETS, durata 12 mesi;

Progetto Oratori per l’inclusione, posti 3, Sede di Attuazione Via Carso n.1, Ente di Riferimento Fondazione AMESCI, Ente Attuatore A.N.S.P.I. , durata 12 mesi;

Progetto Ci vediamo a casa-Caritas Monopoli, posti 6, Sede di Attuazione C.da Giardinelli, Ente di Riferimento Caritas Italiana, Ente Attuatore Parrocchia San Giovanni Battista, durata 12 mesi;

Progetto Ci vediamo a casa-Caritas Monopoli, posti 4, Sede di Attuazione Via Contardo Ferrini n.1, Ente di Riferimento Caritas Italiana, Ente Attuatore Parrocchia San Giovanni Battista, durata 12 mesi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author