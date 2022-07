BARI – Ha presentato nel capoluogo il suo libro insieme all’assessore alle politiche giovanili del comune Paola Romano. Elly Schlein, vice presidente dell’Emilia Romagna, racconta La nostra parte, è il titolo del volume che ha scritto. Una riflessione approfondita sulle politiche ambientali che nasce dall’esperienza sul campo. “Bolognese”, vice presidente dell’Emilia Romagna, delega alla transizione ecologica. All’anagrafe Elena Ethel, è nata a Lugano nell’85 da madre italiana e padre americano, figlio di emigrati dall’Europa orientale, impegnatissima sul fronte sociale, ha pubblicato per Mondadori un invito alla mobilitazione collettiva. Se la Terra si trova sull’orlo del collasso non è un caso, osserva, ma l’effetto di scelte che vanno cambiate. Non si può attuare una vera svolta ecologica senza un’assunzione personale di responsabilità che riguardi sia le nostre pratiche quotidiane, sia il nostro impegno politico.