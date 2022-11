Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – La fiera resistenza di commercianti e imprenditori ha perso. In consiglio Comunale la lunga e dura battaglia sul futuro di via Roma non ha riservato sorprese inaspettate e la maggioranza, pur spaccata su posizioni diverse, alla fine l’ha spuntata. Nonostante le posizioni ballerine registrate in seno alla maggioranza, poi cristallizzate in emendamenti poco fortunati, il voto finale sulla mozione presentata dalle opposizioni restituisce a via Roma lo status, tutt’altro che ufficiale, di Isola Pedonale H24. Il tutto, quando i lavori, iniziati a febbraio 2022, si concluderanno non prima del prossimo anno.

Fiumi di parole per via Roma, dove le chianche sono gobbe, meglio: bianconere, e non passeranno le auto. Ne riparleremo, nel nostro tg,.