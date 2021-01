Politica | Veronica Giannone in Forza Italia

La deputata Veronica Giannone, eletta nel Movimento 5 Stelle, lascia il gruppo Misto per aderire al Gruppo di Forza Italia Lo annuncia il capogruppo di FI alla Camera, Mariastella Gelmini, “con la quale – dichiara la Gelmini – ha avuto subito un dialogo costruttivo per gli impegni da affrontare già nei prossimi giorni. L’on. Giannone ha preso questa decisione dopo avere parlato con il vicepresidente del partito, Antonio Tajani, e dopo un lungo e proficuo colloquio con il presidente Silvio Berlusconi che ha molto apprezzato le sue battaglie per una giustizia “giusta” a tutela dei minori e delle loro famiglie.

“Forza Italia – afferma la deputata – è il partito che interpreta al meglio i valori liberali in cui credo, in particolare il tema della Giustizia, pilastro della mia attività parlamentare e impegno quotidiano nella mia vita. Da soli si possono portare avanti le battaglie, ma in squadra si possono vincere più facilmente e più orgogliosamente.

Per questo, ho deciso di aderire a Forza Italia, nella assoluta convinzione che potremo presto riformare un sistema che fa acqua da tutte le parti e non salvaguarda adeguatamente i minori, la parte fragile della nostra società, che va tutelata e sostenuta perché sarà la base del nostro domani.

Il presidente Berlusconi è molto attento a questi temi e conosce bene i problemi di cui parlo. Ringrazio tutti per l’accoglienza e sono pronta per questa nuova avventura, con entusiasmo e determinazione”.

Le reazioni

VERONICA GIANNONE ENTRA IN FORZA ITALIA, IL BENVENUTO DEL PARTITO REGIONALE

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani, a nome di tutta la delegazione parlamentare di Fi Puglia (Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, Vincenza Labriola e Carmela Minuto).

“Esprimiamo la nostra gioia per la decisione dell’on. Veronica Giannone, pugliese, di aderire al Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e alla quale diamo il nostro benvenuto.

L’on. Giannone da oggi entra a far parte della grande famiglia del nostro partito. Siamo certi che si tratti dell’inizio di un lungo, felice e proficuo percorso comune di difesa dei diritti e degli interessi anche dei cittadini pugliesi nelle istituzioni nazionali”.

VERONICA GIANNONE, IL BENVENUTO IN FI DEL GRUPPO REGIONALE

Nota del gruppo consiliare di Forza Italia (Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta).

“Diamo il nostro benvenuto all’on Veronica Giannone, che da oggi indossa insieme a noi la maglia di Forza Italia. La deputata salentina ha deciso di aderire al nostro partito, confermando la capacità attrattiva di Fi Puglia. Siamo una bella squadra e siamo sicuri che potremo collaborare proficuamente e che anche l’on Giannone sarà autorevole megafono dei problemi dei pugliesi a Roma”.